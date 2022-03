Nord Franche-Comté : une association des usagers de transport de nouveau sur les rails

L’association déplore également le manque de plateformes multimodales : « En Suisse, il y en a partout. Ici, il n’y a pas de réflexion menée sur le fait de mieux lier les différents modes de transports doux. Cela favorise l’auto-solisme : le fait de prendre sa voiture, tout seul, pour tous les déplacements », expose le secrétaire de l’association, Jean-Jacques Vernier. Sans parler des piétons : « Dans Belfort, il est loin d’être facile de circuler entre la cathédrale Saint-Christophe et la gare. Il suffit de voir la circulation place Corbis pour voir que rien n’est pensé pour les piétons.»

Pour l’association, tous les modes de transport doivent être améliorés, mieux reliés, pour permettre aux usagers de ne pas prendre leur voiture systématiquement. Ils évoquent le gros point noir qu’est la liaison Belfort-Delle : ils entendent trouver des solutions au plus vite pour des usagers désemparés. Dans le même sens, les membres de l’association déplorent l’absence de liaison entre la gare TGV et Montbéliard, Héricourt. Aussi, l’absence de bus entre le centre-ville de Belfort et la gare TGV. « Aujourd’hui, et notamment à Belfort, rien n’est fait pour que les usagers puissent se déplacer en transports. Pourquoi ne pas imaginer des parkings relais au niveau de Danjoutin, Valdoie ou Bas-Evette avec des navettes pour se rendre vers le centre-ville ? », imagine Mazouz Benlazeni. « Nous sommes malheureusement sur plusieurs décennies d’urbanisme qui ne sont pas favorables aux mobilités douces », souffle le président de l’association.

L’association s’inquiète aussi du projet Amazon situé à l’aéroparc de Fontaine. « Le fait que rien ne soit pensé pour mieux desservir l’aire urbaine va poser problème sur ce projet. Plus de 1 000 emplois sont attendus. Je n’imagine pas la circulation que cela va engendrer. Sans parler des camions », déplore Bernard Tournier. Parmi les solutions envisagées par l’association : la création d’une ligne de bus directe vers cette plateforme, avec des horaires et des cadences correspondant aux besoins des salariés. « Il faudrait également raccorder Fontaine à la ligne ferroviaire Belfort-Mulhouse », envisage le trésorier.