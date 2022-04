Nicolas Zepeda condamné à 28 ans de réclusion pour l’assassinat de Narumi Kurosaki

Nicolas et Narumi s’étaient rencontrés en 2015 alors qu’ils étudiaient à l’université au Japon. Mais la jeune femme de 21 ans avait rompu à l’automne 2016, peu de temps après son arrivée à Besançon où elle apprenait le français. Mû par une jalousie maladive et un caractère possessif, Nicolas Zepeda, seul et unique suspect, est venu du Chili l’y rejoindre sans la prévenir. Après l’avoir espionnée, il l’avait retrouvée et avait passé avec elle la nuit du 4 au 5 décembre au cours de laquelle des étudiants de la résidence universitaire avaient entendu des « cris stridents » de femme. Aucun d’entre eux n’avait toutefois appelé la police. Faute d’aveux, les circonstances de la mort de Narumi Kurosaki et ce qu’il est advenu de son corps n’ont jamais été éclaircis. Mais selon l’accusation, Nicolas Zepeda a étouffé ou étranglé Narumi avant de se débarrasser de son corps, sans doute dans la rivière du Doubs, non loin de Dole (Jura).

Il a ensuite piraté les comptes de Narumi Kurosaki sur les réseaux sociaux pour envoyer des messages à ses proches et la faire passer pour vivante, le temps de regagner le Chili, d’où il sera finalement extradé à l’été 2020. Me Galley a une nouvelle fois regretté mardi matin l' »absence d’aveux et de réponses » aux questions qui taraudent les proches de Narumi. « La famille espérait davantage, elle restera sur une vraie douleur », a-t-elle dit. Au cours des débats, le long et douloureux témoignage de la mère de Narumi Kurosaki avait bouleversé la cour, exhortée à « ne pas laisser ce démon en liberté ». Son voeu a donc été exaucé.