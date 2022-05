Necronomi’Con : dans le secret des plans de sauvegarde de R2D2

L’entraide, voilà l’ingrédient principal de la construction d’un robot. Ils ne sont qu’une dizaine de personnes à être véritablement active sur ce forum pourtant c’est une véritable famille qui s’est créée au fil des années. Une aventure commencée, souvent, avec une simple scie sauteuse pour créer son propre droïde. « Dans cette passion, ce qui est bien, c’est qu’on touche à tous. Il y a de la mécanique, de la programmation, de l’électronique, tout un tas de choses », énumère Frédéric. Et quand on bloque, on fait appel aux compétences d’un acolyte. « Apprendre sur le tas, tout en construisant son robot », résume Michael pour présenter la philosophie qui les anime. C’est une amélioration constante. « Une personne du forum va partager une idée pour son robot, et ça donne envie aux autres de le faire aussi », ajoute-t-il. Chacun l’adapte ensuite avec ses propres matériaux, « avec de la récup, en aluminium ou entièrement en 3D », complète le passionné.

Face à ces robots cultes, des dizaines d’enfants se précipitent pour prendre des photos. R2D2, R2A6 et R6DS en ont vu des têtes pendant ces deux jours de convention. Toutes ces couleurs, ces matières, ça attire les gens. Ciel Phantomhive alias Yuki Tenshi, participante au concours de cosplay, explique, tout en caressant la tête du robot : « Il est mignon. Pour moi, c’est vraiment comme des animaux de compagnie ». Une remarque qui ne manque pas de chien ! Les regards curieux, l’étincelle dans les yeux, c’est pour cela que Fréderic et Mickaël sont là aujourd’hui. Un moment d’émerveillement pour certains, un jeu et une certaine fierté pour d’autres. « Quand j’arrive à cacher la télécommande et que je le fais avancer, les enfants pensent vraiment que le robot est autonome », s’amuse Mickaël. Et la magie de la force opère.