Nacle : l’artiste qui a su illustrer le centenaire avec une oeuvre monumentale

« Nacle », ce nom évoque sûrement des oeuvres aux bisontins. Il a notamment réalisé une oeuvre majeure au centre hospitalier Minjoz à Besançon en soutien au personnel soignant pendant la crise covid. Il a aussi réalisé une fresque en face de la cité des arts. « Il y a environ un an, le Département m’a contacté pour réfléchir à deux oeuvres. Une au sein du Département, et une sur un mur dans Belfort.» Celle présentée ce 11 mars, est le fruit d’un long travail. « L’idée c’était de mélanger mes univers pour présenter une oeuvre colorée qui s’articule autour du lion. Car c’est l’image forte de Belfort. Je voulais aussi faire des références à l’histoire. » Une histoire qu’il connaît très peu, au départ. Mais qui l’impressionne au fil de ces recherches : « J’ai beaucoup appris. Au cours de mes recherches, je me suis rendu compte que ce petit bout de terre avait une histoire vraiment très dense. »

Il pointe son oeuvre du doigt. Lorsqu’on observe, tous les symboles du Territoire de Belfort sont bien là. Le lion, le colonel Denfert-Rochereau, la tour de la Miotte, l’estampille du centenaire… Mais aussi la citadelle. « La citadelle, c’est ce qui nous relie entre Belfort et Besançon. On a tous cette citadelle au-dessus de notre tête qui nous protège », plaisante l’artiste. Ses influences : il les a mélangés. Pour obtenir l’alliage parfait entre vivacité des couleurs et clin d’oeil historique et artistique. Parmi eux : une représentation du colonel Denfert-Rochereau réalisé au pochoir. « L’on assimile beaucoup le street-art au pochoir, notamment avec Banksy. Cela donne une touche pop », précise l’artiste. À la Andy Warhol, aussi, un peu. Des tendances réalistes se distinguent avec un lion en noir et blanc, qui donne l’impression de sortir de la toile. « Le réalisme en noir et blanc, c’est ma spécialité », explique humblement Nacle. Des lettrages ressortent, subtils, dans le coin gauche de l’oeuvre. « Ce sont les origines. J’ai l’habitude de faire du lettrage sur les murs. C’est de là que je viens. L’on aperçoit aussi des bulles vertes qui rappellent les tendances old-school du graff : c’est ma façon à moi de poser les couleurs.»

« Au début, j’avais pensé à Simba pour représenter le lion. C’est une icône pop », se remémore l’artiste. « Pour le coup, en accord avec le Département, l’on s’est orienté vers Denfert-Rochereau, cela parlait plus aux belfortains.» En tout, l’artiste aura passé plus d’un mois sur son oeuvre. Une oeuvre qui aura bien voyagé. Elle a démarré à Paris, lors de la soirée de lancement du centenaire, le 10 février dernier. Elle est repartie vers Besançon, à la Rodia, pour continuer de se faire une beauté. « En tout, il y a eu un gros mois de travail car j’ai beaucoup travaillé en amont sur la recherche de composition. Ce qu’on voit là, ce n’est pas la maquette prévue à la base. J’ai été libre dans mon travail, mais il y a eu un échange entre moi et mes clients qui m’a permis de faire au plus juste et de modifier pour parler au maximum aux gens », précise Nacle