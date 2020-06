Municipales : cinq infos à retenir du second tour dans le nord Franche-Comté

On pensait que la gauche avait touché le fond en 2014. Plus divisée que jamais. En 2020, la gauche laisse apparaître des fractures encore plus fortes. Et un rapprochement – on ne va pas parler d’union ! – semble plus impossible que jamais. Pourtant, de nombreux thèmes de campagne étaient favorables aux listes de gauche. Mais c’était l’embouteillage. À tel point que les deux listes du centre avaient une figure ou une ancienne figure de gauche pour les mener. Les listes de « gauche » ne se sont pas unies. Pis, aucune des listes n’a réussi à dépasser les 20 %. Dans un communiqué de presse, Europe Écologie Les Vert du Territoire de Belfort note le vote historique de la liste conduite par Mathilde Nassar, soutenue par EELV et la France insoumise. Il salue « une nouvelle force politique ». 2020 en commun arrive en 2e position, recueillant 19,55 % des suffrages exprimés. Plus de 3 000 voix derrière Damien Meslot. « Europe Ecologie Les Verts sera à ses côtés avec les citoyens et les formations politiques comme LFI avec qui nous avons construit cette belle initiative municipale », écrit le parti politique qui a enregistré des résultats historiques dimanche soir, en gagnant notamment Besançon, Lyon, Bordeaux, Poitiers, Strasbourg, Tours et Grenoble. Mais Julien Bayou, le secrétaire national d’EELV, a noté pour sa part : « D’ici à 2022, pour les échéances qui arrivent, continuons de cultiver le commun, davantage que le séparatisme de chapelle. » La large défaite de ces forces est toutefois limitées. Que ce soir pour 2020 en commun ou pour Belfort en Grand, les deux listes conservent la capacité de construire un groupe politique au conseil municipal. Dans l’actuel règlement intérieur, il faut trois élus minimum pour construire un groupe. Les dotant de moyens : un local meublé, une ligne téléphonique, un accès à internet ou encore un crédit courrier.