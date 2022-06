Montbéliard : la place Saint-Martin, pas réaménagée avant plusieurs années

La place Saint-Martin va subir, cet été, un diagnostic prescrit par le Préfet pour évaluer si des fouilles sont nécessaires avant de réaménager la place. Il s’agit d’un diagnostic « d’archéologie préventive », explique la municipalité dans un communiqué, réalisé par l’institut national de recherches archéologiques préventives (l’Inrap). L’Inrap réalisera des sondages sur trois zones : devant la mairie, le long du temple sur le côté du Musée Hôtel Beurnier-Rossel, et sur la surface située à côté du magasin Le divin.

Les travaux interviendront du 4 au 22 juillet. Après cela, le diagnostic devra être validé par l’Inra avant d’envisager des fouilles. « Cette étape peut prendre déjà plusieurs mois », explique Marie-Noëlle Biguinet, maire de Montbéliard. Après cela, il « faut compter en année », le moment où la place sera réaménagée. « Nous allons devoir nous adapter à ce que l’on va trouver. De manière financière, aussi », exprime la maire de Montbéliard.

Quant aux aménagements prévus, Marie-Noëlle Biguinet reste vague. « Ce sera une place vivante. Pour tout le monde. Avec les piétons, les vélos et les voitures : dans cet ordre. Avec une priorité pour les piétons.» Sur le communiqué de la municipalité, on peut lire que : « Si l’aspect et les usages de la place sont appelés à évoluer pour intégrer les modes de déplacements doux, mettre en valeur le temple Saint-Martin, et permettre le développement de l’offre commerciale, il n’exclura pas le stationnement des voitures pour autant.»