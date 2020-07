Modifications attendues pour la ligne Belfort-Delle en décembre

Une gouvernance vient d’être mise en place entre la France et la Suisse, pour « garantir un dialogue continu et réactif à plusieurs niveaux, afin d’œuvrer conjointement au succès de cet axe ferroviaire », indique la Région Bourgogne-Franche-Comté dans son communiqué de presse. Il y a un comité de coordination, instance de pilotage, avec Michel Neugnot, vice-président du conseil régional, notamment en charges des transports, et David Eray, ministre de l’Environnement de la République et Canton du Jura. Les exploitants de la ligne (SNCF Voyageurs côté France et CFF Voyageurs côté Suisse) et les gestionnaires des infrastructures siègent également. Les grandes orientations sont prises par ce comité, qui fixe aussi le calendrier. Ils sont épaulés par trois groupes de travail technique : desserte et planification de l’offre de transport ; communication et promotion ; tarification et distribution. Le 3e élément de gouvernance est un collège des parties prenantes et des associations, avec les autorités organisatrices des transports, les représentants des usagers, les acteurs locaux, collectivités locales, les établissements scolaires. Il s’est réuni en gare de Delle le 5 mars, pour la dernière fois.