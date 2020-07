Cette fresque éphémère, réalisée mi-juin, a permis de réaliser un clip, diffusé ce jeudi 2 juillet, à l’heure de l’ouverture des portes. Un clip dans lequel la bande son est assurée par le groupe du sud Alsace, Last Train, qui devait monter sur la Grande scène cette année. Depuis le mégaphone de la fresque, Last Train interprète The idea of someone, single de leur 2e album, qu’il n’a encore jamais joué sur scène. Un beau clin d’œil pour le festival. « C’est notre festival de cœur », sourit Jean-Noël Scherrer, leader de Last train, très honoré. Le jeune groupe, amoureux de lives, a dû annuler près de 80 dates, dont des concerts à l’Olympia. Pendant le confinement, Last train a eu beaucoup de propositions de live stream ; il a décliné. Pas de promiscuité. Pas de public. Pas de chaleur. Pas de communion.

« Pour nous, c’est un hommage à la jeune création, totalement à l’arrêt », confie Jean-Paul Roland. C’est un hommage aussi au site et à ceux qui permettent au festival « de sortir du tunnel », en maintenant une subvention ou un mécénat. « De réentendre de la musique et de voir de la création, ça nous a ragaillardis dans cet été un peu déprimant », confie Jean-Paul Roland, en racontant son retour sur la presqu’île du Malsaucy. Et comme à chaque édition du festival, on a dû scruter la météo. On a même essuyé de la pluie en découvrant le projet. On se dit à l’année prochaine.