Maître Alexandra Mougin : « Nous nous battons pour le justiciable »

Nous sommes dans une tendance où l’on veut alléger le budget de la justice. Il y a de moins en moins de greffiers, de moins en moins de juges et donc de moins en moins d’avocats. Nous avons sans arrêt des réformes qui complexifient l’exercice de la profession ; nous avons eu par exemple de nombreuses réformes de la procédure d’appel qui rendent de plus en plus difficile l’accès à la cour d’appel. Là, nous avons une réforme de la procédure civile applicable depuis le 1er janvier, avec des décrets publiés les 11 et 20 décembre… Soit une semaine pour changer nos pratiques pour saisir le tribunal. Nous avons également des réformes qui prévoient que la saisine du tribunal puisse se faire par voie dématérialisée ; il n’y a donc plus du tout l’accès à l’avocat. Nous avons sauvé de justesse, l’année dernière, le fait que les révisions de pensions alimentaires soient faites par les directeurs de Caisse d’allocations familiales (CAF) ; il était envisagé de ne plus avoir recours au juge pour les réviser, enlevant un contentieux très important des avocats. Cela entraînait aussi une diminution des garanties des justiciables. Ils faisaient face à une décision prise par un directeur de Caf, sans audience. On s’est battu contre ce projet qui a finalement été abandonné. Nous sommes dans une tendance lourde où les justiciables ont de moins en moins besoin d’avocats. Et cela touche les justiciables les plus faibles.