[Loisirs] Les bienfaits de la marche à pied

Si la marche remet le corps en route, elle remet aussi le mental d’aplomb. En effet, il y a l’effet relaxant qui agit instantanément, le corps se dénoue, l’esprit se détend, on respire mieux et l’apport supplémentaire d’oxygène est bienfaisant. Les activités sportives font produire à notre corps des endorphines, les hormones du bien-être. 10 minutes de marche suffisent à libérer assez d’hormones pour avoir un effet apaisant. La marche est particulièrement conseillée dans les situations de stress, d’angoisse, de déprime pour apaiser de manière immédiate.

On développe aussi son sens de l’orientation, sa mémoire, ses connaissances culturelles, botaniques, animalières, géographiques… Et sa résistance aux conditions climatiques. Plus on passe de temps au froid ou au chaud, plus on s’en protège : on s’acclimate !

De plus, se balader a un effet méditatif et contemplatif. Qui n’a jamais admiré un coucher de soleil lors d’une balade sur la plage, un somptueux paysage lors d’une randonnée ou arpenté les villes à la recherche d’une œuvre de street art ?

Après une journée compliquée ou intense, rien de mieux qu’une promenade ou un trajet de retour à pied pour se délester des tensions. C’est aussi l’occasion de réfléchir, analyser une situation, changer de point de vue et parfois, prendre des décisions.

Enfin, la marche peut avoir des vertus sociales. On rencontre d’autres marcheurs, on croise un voisin, on se balade à deux ou en famille, on renseigne une personne perdue…