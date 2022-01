Loïc Lavaill : « Les médecins généralistes sont les soldats de cette crise »

Contrairement à certains confrères, j’essaie de ne pas voir tout en noir. La première vague a été la plus compliquée. Aujourd’hui, il n’y a plus de communes mesures. Par contre, nous sommes beaucoup plus sollicités qu’avant. Par les autorités, par les patients aussi.

Nous recevons, au moins une fois par jour, un mail sur les procédures à appliquer, avec des éléments de doctrine à chaque fois différents. Et nous voyons bien que l’on nous demande d’appliquer les ordres. Les médecins généralistes sont les soldats de cette crise. Et c’est sûrement la bonne stratégie : appliquer ce que l’on nous dit. Mais pour cela, il faut que l’on ait le temps de s’imprégner des protocoles. Et ce n’est pas possible lorsque nous recevons des injonctions paradoxales toutes les 48 heures. Il ne faut pas oublier que les médecins généralistes ne sont pas épidémiologistes. Alors nous essayons simplement d’appliquer les doctrines qui nous semblent légitimes. Mais ce n’est pas toujours simple.