L’IUT Belfort-Montbéliard porte un nouveau nom et un nouveau diplôme 

« Le sujet avait été évoqué il y a plus d’un an », explique David Markezic, directeur de l’IUT, lors du dévoilement de la nouvelle identité graphique de l’institut universitaire ce lundi 17 octobre. Macha Woronoff, présidente de l’université de Franche-Comté a insisté pour que cela se fasse. C’était un enjeu important : avoir un nom en corrélation avec le rayonnement de l’IUT. Pour marquer un déploiement territorial fort, qui intègre les acteurs d’un périmètre plus large que Belfort ou Montbéliard. Pour englober plus d’acteurs du monde socio-économique. « 600 personnes ont été impliquées dans le choix de ce nom », raconte Macha Woronoff. Le but : qu’il implique les acteurs du monde socio-économique. « L’idée est de dépasser l’aire urbaine. De s’ancrer sur le territoire, aller vers des entreprises qui sont peut-être un peu plus loin. Simplement, de suivre le mouvement du nord Franche-Comté », détaille la présidente de l’université. Roulement de tambour. L’IUT Belfort-Montbéliard devient l’IUT Nord Franche-Comté.

Ce changement de nom n’est qu’une parcelle de tous les changements en cours. Car ce qui transforme le paysage de l’IUT : c’est le changement de diplôme, depuis un an. Jusqu’ici, les étudiants à la sortie de l’école ont obtenu des diplômes universitaires de technologie (DUT) en 2 ans. Depuis la rentrée 2021, le diplôme de référence a changé dans les IUT : il s’agit désormais d’un bachelor universitaire de technologie (BUT). Au-delà du nom, le BUT est un diplôme en 3 ans. Qui permettra d’obtenir le grade de licence.Et de coller au système LMD (licence-master-doctorat), utilisé dans toutes les universités européennes.

Ce changement permet de nouvelles perspectives : simplifier l’insertion professionnelle, en facilitant les parcours en alternance. Mais aussi permettre de poursuivre aisément des études supérieures après la licence. Pour se diriger vers de grandes écoles de commerce, par exemple. Ce qui réjouit David Markezic, c’est de montrer qu’avec un bac technologique, il sera désormais plus facile de poursuivre jusqu’au grade licence. Et même de poursuivre vers des grandes études.