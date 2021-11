Lier écologie et sport extrême avec Marlène Devillez, vice-championne du monde de kayak

Nous avons essayé de faire en sorte que notre sport serve à toucher des gens qui ne sont pas forcément à l’écoute d’un scientifique, mais qui vont plutôt regarder le sport. Qui vont accrocher d’une autre manière. En partageant notre pratique, nous avons pu montrer les problématiques des rivières. Nous avons emmené les gens dans des endroits inaccessibles. On leur a montré ce qu’il y avait à découvrir : les oiseaux, le paysage, la faune. Nous leur avons offert du frisson avec la pratique du kayak freestyle et du kayak extrême. Et à côté de ça, nous sommes allés voir les populations qui vivent à côté de la rivière pour les interroger. Voir s’ils avaient constaté des changements climatiques. Comment ils y remédient, pallient. L’objectif était de montrer sans juger. Désigner les solutions qui ont été trouvées pour s’adapter dans des conditions extrêmes.

A l’avant-première, on nous a dit que le film avait permis de faire germer des idées. Et que ce qui ressortait, c’était l’émotion et le plaisir. C’était ce que l’on voulait faire passer. Le but n’était pas de culpabiliser les gens. Nous avons juste montré comment s’adaptent les populations en interrogeant un panel large : industriels, communes, agriculteurs, enfants. Nous avons essayé de faire un film positif, sans se dire « on est foutu ».