Les trois bons plans des conquérantes #12

On ne va pas se mentir, on a une des régions où on mange le mieux on est d’accord ? Non ce n’est pas du chauvinisme, mais entre le comté, le morbier, la cancoillotte, le poulet au vin jaune, le jambon de Luxeuil et j’en passe … que dire de plus !

Mais parfois, on aimerait bien se faire un bon plateau télé made in Franche-Comté et la flemme d’aller faire les courses. Et bien restez chez vous, Place du Local s’occupe de tout.

Fondée fin 2016, Josselin a voulu faire de sa petite entreprise une véritable plateforme pour mettre en relation les producteurs locaux et les particuliers. Le principe est simple : du circuit court (à une centaine de kilomètres autour de Belfort ou quelques exceptions si le produit est intéressant), un choix scruté des producteurs, un respect des valeurs environnementales. Ce n’est pas moins que 750 produits référencés, allant de la viande, poissons, charcuterie aux boissons alcoolisées ou non mais aussi produits cosmétiques ou d’entretien.

Et le plus, ce sont les choix pour récupérer vos paniers. Vous pouvez vous faire livrer chez vous , sur votre lieu de travail mais aussi choisir un point relais. Et si vous habitez Étupes, vous pouvez aller récupérer sur place.

Habitants de Besançon, Place du Local vient d’arriver chez vous, bandes de veinards !