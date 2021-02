Les trois bons plans des conquérantes #11

À Vandoncourt, il y a un endroit unique, mystérieux, caché en pleine nature où il faut marcher un peu pour y accéder.. Il s’agit du pont Sarrazin. Cette arche calcaire, karstique s’est formée de manière naturelle, dû notamment à l’érosion et l’effondrement d’une rivière souterraine, aujourd’hui disparue. Culminant à plus de 10 mètres, au fond de sa vallée, niché au cœur de la reculée, il est majestueux quand on y arrive.

Mais savez vous d’où vient le nom de ce pont ? Car en Franche-Comté, on aime les légendes et ça tombe bien, un grand nombre de lieux incontournables en regorge !

Il faut remonter au VIIIe siècle, lors des invasions barbares. Une jeune fille du village, Alima, fut enlevée par l’un des cavaliers sur son cheval. Il l’emporta en direction de la forêt pour la réduire en simple esclave. Le sachant et ne voulant pas finir comme ça, la jeune fille prit une terrible décision. Reconnaissant les falaises devant elle, elle préféra se jeter dans le vide plutôt que de subir le destin qui l’attendait. Mais au moment de passer par le chemin, un phénomène inexplicable eut lieu. Un arche surgit de nul part, comme par magie, et fit s’envoler le cheval avec par-dessus le cavalier et Alima. Le sarrazin passa par-dessus l’arche et se tua au fin fond et Alima atterrit sur un parterre de mousse, se relevant indemne. Elle devint une héroïne au sein de son village. La balade est parfaite pour aller se promener en famille et ne présente aucune difficulté. Libre à vous de vous promener autour du pont !