Les trois bons plans des conquérantes #10

Nous, la bière, on adore. Le côté décalé rock’n’roll aussi. Alors quand on a vu qu’à Audincourt s’ouvrait une cave à bières avec cette ambiance comme on aime, on a dit Banco !

Jenny a ouvert son shop au mois de novembre, là où tout semblait incertain. Courageuse mais déterminée, elle a voulu un magasin de bières à son image.

Du papier peint fleuri, des tableaux d’artistes locaux, des bouquins vintage sur la bière, des têtes de morts, des vinyls, des figurines Lego… On a là un style complètement éclectique et ça rend tellement bien ! Et au milieu, Jenny et ses bières qui viennent de France et du monde entier. Le stock change souvent, l’occasion de goûter des bières aux saveurs différentes sans jamais se lasser. Elle a voulu là aussi en avoir pour tous les goûts, d’une florale légère à une stout bien fumée ou encore une belge qui dépote. Jenny propose aussi des bières pression que vous pouvez venir chercher avec votre contenant, remettant ainsi en avant le zéro déchet et la consigne et ça, on adore !

À l’étage, se trouve un petit espace cosy pour se poser et boire une bière et Jenny a déjà pleins d’idées pour l’exploiter comme des petits concerts intimistes. On a hâte !

> Page facebook : https://www.facebook.com/ lacavesansnom