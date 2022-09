Les Papillon, famille belfortaine des sciences et des armes

Parmi les enfants de Sabin, Fernand, l’ainé, naît en 1847 à Belfort. Il se destine à une carrière de scientifique et de philosophe. Il semble acquérir le goût des sciences en aidant son père à la rédaction de ses ouvrages. Il publie à 16 ans un ouvrage biographique du chimiste alsacien Gerhardt. Fernand se passionne pour les travaux de celui qui contribue à la découverte de l’acide acétylsalicylique.

Fernand Papillon poursuit son œuvre en philosophie. Il intervient également dans la biologie médicale. Les publications se succèdent. Ses travaux attirent l’attention de la communauté scientifique française. Il écrit dans la plus prestigieuse des revues scientifiques : La Revue des Deux mondes. Promis à être un brillant esprit de la Belle Époque, Fernand disparaît à vingt-sept ans. Il est emporté par une péritonite en 1874.

Au moment de son décès, il travaillait sur un ouvrage de vulgarisation, Histoire de la philosophie moderne, qu’il voulait lui-même comme tout « ce qu’on a pensé depuis Galilée jusqu’à nos jours, mais seulement ce qu’on a pensé de vrai, et l’influence effective de ces vérités philosophiques sur le travail scientifique, les relations permanentes et salutaires de l’esprit philosophique et l’investigation scientifique[i] ». Ce livre sortira sans modification deux ans après son décès.

La vie de Fernand Papillon a fait l’objet de biographies notamment dans le Dictionnaire biographique du Territoire de Belfort. La Ville de Belfort lui a rendu hommage en lui donnant le nom d’une rue située en face de l’ancien hôpital.

Les autres membres de la fratrie Papillon s’engagent dans une carrière militaire ou épousent des militaires. L’un des frères de Fernand, Edgar, commence sa carrière durant un événement marquant de l’histoire belfortaine, le guerre de 1871. Sous les ordres d’Emile Keller, Edgar sert pendant deux mois dans les forces irrégulières. Lorsque l’Alsace est annexée l’année suivante, le jeune homme, encore mineur, s’engage dans l’armée. Il va mener pendant plus de vingt ans, une grande carrière dans l’artillerie où il finira avec le grade de capitaine. Il reste également longtemps membre de la société d’émulation belfortaine.

Après sa retraite, il va se marier en 1905 à Montbéliard et s’établir plus tard à Besançon. Il décède dans cette ville en août 1941 à l’âge vénérable de 91 ans. Les autres membres de la famille que ce soit des Papillon ou des descendants en ligne féminine connaîtront des carrières similaires. Au moins six parents de cette dynastie vont être décoré de la Légion d’honneur pour leurs exploits militaires.

Entre science et armée, le parcours de cette famille rappelle comment la seconde moitié du XIXe siècle a été marqué par ces deux thématiques. Les progrès scientifiques importants et les guerres successives façonnant le destin de cette famille associée à Belfort.