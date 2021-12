Les mises en demeure adressées aux personnels suspendus sont annulées

« Le déclenchement du plan blanc à l’HNFC depuis mardi dernier, consécutif à la gravité de la crise épidémique, ainsi que les fortes tensions sur les effectifs exigent que le climat social de l’établissement soit le plus serein possible et concentré sur toutes les mesures d’exception que nous aurons à prendre au cours de ces prochaines semaines », a communiqué ce matin la direction de l’hôpital. En conséquence, il ne sera donné aucune suite aux décisions de mises en demeure adressées aux personnels encore suspendus. Celles-ci seront donc annulées.

Lors du point presse mardi, le directeur de l’hôpital avait indiqué que 21 personnes n’avaient toujours pas de schéma vaccinal complet. Le personnel risquait la radiation au 15 décembre. Des propos qui inquiétaient les syndicats, qui avaient tenu à réagir dans des communiqués.