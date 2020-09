Les médecins du nord Franche-Comté appellent à respecter les gestes-barrière

C’est une évidence pour eux : la deuxième vague est en train de monter et le risque est grand d’être confrontés à un nouvel afflux de malades à l’hôpital et à une multiplication des décès liés à la covid-19. Lors d’une conférence de presse organisée à l’hôpital Nord-Franche-Comté ce vendredi 25 septembre, les docteurs Anne-Sophie Dupond (présidente de la commission médicale d’établissement), Frédérique Nassoy Stehlin (présidente du conseil de l’ordre du Territoire de Belfort), Vincent Gendrin (chef de service des maladies infectieuses) et Sylvain Malfroy (médecin réanimateur) tirent la sonnette d’alarme en direction du public : « Nous, médecins en charge des patients de l’aire urbaine du nord Franche-Comté, souhaitons avertir la population du nord Franche-Comté qu’en cas de non-respect des mesures barrière, compte-tenu du nombre important à venir de patients atteints du covid-19, le profil sera identique avec de nombreux morts et des patients potentiellement très affaiblis après leur séjour en hospitalisation, voire en réanimation. Le virus n’a pas changé ; il ne s’est pas affaibli. Notre seule arme actuellement est le respect des gestes barrière : distanciation sociale, port du masque et lavage des mains et solution hydroalcoolique ».

Leur appel est lancé à l’ensemble de la population, avec une inquiétude particulière sur les rassemblement familiaux : « Nous ne souhaitons pas un nouveau confinement, mais un esprit de confinement dans le cercle familial. Il faut un respect des gestes-barrière par tout le monde ; une auto-responsabilisation est indispensable », expliquent-ils en substance. Et ils invitent les jeunes à « protéger [leurs] aînés ». Alerte aussi sur l’arrivée de l’automne et des maladies saisonnières qui l’accompagnent. « Il faut contacter son médecin au moindre symptôme, explique le docteur Frédérique Nassoye Stehlin. Il fera la part des choses et prescrira un test si besoin. Les délais pour les tests comme pour les résultats sont désormais acceptables ». Alerte enfin, sur l’arrivée de l’épidémie de grippe, avec une incitation forte à se faire vacciner : « C’est une deuxième épidémie qui va se surajouter ».