Les gardiens d’immeubles, couteaux suisses indispensables de Territoire Habitat

Dans leur voix, on entend le dévouement à leur métier. Aux locataires. Les deux reconnaissent que cette profession a beaucoup évolué ces dernières années. Depuis 2018, ils ont par exemple pris le virage numérique. Ils interviennent grâce à une application sur leur smartphone, réduisant « la paperasse » et les trajets à l’antenne de Territoire Habitat. Ils sont plus « réactifs », note Line Wiedmann. On entend aussi leur empathie.

Les deux vivent sur place. Line dans la tour. Frédéric dans le quartier. « Je connais les gens par cœur, glisse-t-il. Les gens me connaissent. » Leur expérience et leur présence quotidienne leur permettent d’identifier les personnes isolées ou fragiles, voire de déminer rapidement des soucis de voisinage, que le confinement ou la canicule peut intensifier. « Si on ne voit pas un locataire, on appelle les proches. Je m’arrange pour avoir toujours le numéro d’un fils, d’une fille », témoigne Line Wiedmann. « Une tour, c’est un petit village », image-t-elle, insistant sur l’importance du gardien : « C’est important pour les gens qu’il y ait quelqu’un physiquement sur le terrain.