Les gaillards du 35e régiment d’infanterie s’entraînent ardemment [Galerie]

Près de 400 militaires du 35e régiment d’infanterie sont également partis début janvier, mais cette fois-ci pour appréhender les combats en zone urbaine. « Aujourd’hui, une armée qui ne maîtrise pas les combats urbains ne peut pas vaincre », analyse l’officier. Les zones urbaines sont devenues des refuges ou des symboles. Et ce sont des théâtres d’opération qui réduisent les avantages, notamment du nombre et techniques. Il faut donc s’y préparer. Et « nous avons des moyens d’entraînement intéressants », estime le colonel. Ce dernier remarque également que l’enchaînement des missions Sentinelle, de nouvelles approches de techniques de tir font « que l’action en zone urbaine est maîtrisée ». « Il y a eu un effort de mes prédécesseurs et nous voyons les bienfaits », apprécie le colonel Jean Augier. Autre satisfaction d’envergure pour les militaires belfortains, l’apport des VBCI dans les combats urbains. Des blindés qui font pourtant près de 30 tonnes ; ils transportent jusqu’à 8 fantassins. « C’est un véhicule mobile, précis et fortement blindé », détaille l’officier. Il dispose d’un canon de 25 mm, « qui tire juste, loin et fort ». Et il dispose également d’une mitrailleuse. « Il octroie un avantage tactique fort, note le colonel Jean Augier. Le force adverse du Cenzub nous l’a dit. Et ils nous ont dit que nous savions bien nous en servir. » De quoi réjouir le chef de corps, en poste depuis juin 2019.

Si le 35e régiment d’infanterie s’entraîne de manière intensive, c’est qu’il approche d’une période d’engagement. La dernière fois, une grande partie du régiment avait été engagée en Côte-d’Ivoire. Une partie était engagée en Guyanne, dans l’opération Harpie, de lutte contre l’orpaillage illégal. Pour le moment, les destinations ne sont pas communiquées. « Ils seront engagés sur les théâtres d’opération de l’armée française. Mais on ne sait ni où, ni quand, ni combien », prévient le colonel Jean Augier. Bientôt, les gaillards auront des entraînements spécifiques liés à leur zone de projection et à leurs missions. « On affine en fonction des sites », détaille le colonel. Et comme le formule le colonel immortel du 35e régiment d’infanterie, Louis Ernest de Maud’Huy (lire par ailleurs), dans son testament militaire écrit en mai 1912 : « N’allons jamais à l’exercice ou à la manœuvre sans avoir un but absolument défini. » La leçon a bien été retenue par le régiment de l’as de trèfle.