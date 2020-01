Les faux tracts de Ian Boucard s’invitent dans les municipales

Cette date du 17 avril vient d’être communiquée par Christophe Grudler, qui comparait en qualité de victime, par l’intermédiaire d’un communiqué. L’audience est programmée au tribunal judiciaire de Besançon. « Ce n’est pas une nouvelle information », certifie Ian Boucard, joint par téléphone. Selon ce dernier, cette audience correctionnelle a été convenue le 4 octobre, lors de la dernière audience, où l’avis de la cour de cassation, qui a depuis rejeté la question prioritaire de constitutionnalité, n’était pas encore connu ; l’avis a été finalement rendu le 9 octobre. Ian Boucard insiste sur le fait qu’il a assisté à cette audience, contrairement à Christophe Grudler. « Je suis un justiciable comme les autres. Quand on me convoque, je viens. » Le député, nommé directeur de la campagne municipale de Damien Meslot, estime que Christophe Grudler « en fait une affaire politicienne », pointant du doigt le scrutin municipal qui s’approche.

« Nous allons d’ailleurs ne pas nous gêner pour le rappeler dans le cadre des élections municipales qui s’ouvrent, assume Christophe Grudler dans son communiqué. Au lieu de jouer l’apaisement et de faire amende honorable, Damien Meslot a poussé la provocation jusqu’à nommer Ian Boucard directeur de sa campagne électorale municipale. Un mois plus tard, il passera en correctionnelle. » Le député européen apparaît en 2e sur la liste menée par Marie-José Fleury. La tentative de rapprochement, au centre, avec la socialiste Maude Clavequin et La République en Marche, a échoué il y a quelques semaines.

Ian Boucard n’a pas voulu s’exprimer sur l’affaire. « On devrait toujours s’abstenir de commenter une affaire en cours, d’autant plus quand on est un député, y compris européen », déclare-t-il.