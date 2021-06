Les élections régionales, pourquoi vote-t-on ?

Les élections se dérouleront en un ou deux tours. Les sièges seront attribués à chaque liste en fonction du nombre de voix obtenues par chacune d’entre elles à l’échelle régionale. La liste majoritaire bénéficiera de 25% des sièges à pouvoir. Les autres sièges seront attribués selon la représentation proportionnelle des listes, à condition d’avoir obtenu au moins 5% des suffrages. Petite subtilité, les listes peuvent être modifiées entre le premier et le second tour. Les conseillers régionaux qui seront élus siègeront 6 ans. Leur première mission sera d’élire un président de conseil régional, et une commission permanente.