Les coups de cœur d’À la conquête de l’Est #5

On nous a recommandé le salon de coiffure Brocéliande il y a presque 10 ans et depuis, on est encore sous le charme. Alors pourquoi un blog tourisme vous parle tout à coup de mèche et de coloration ? Parce que ce n’est pas un salon de coiffure comme les autres, mais pour nous, une véritable adresse de détente et de cocooning. Ici, pas 12 clientes en même temps, pas d’interruption de téléphone qui sonne,.. Nathalie et Céline s’occupent de vous et rien que de vous ! On profite de l’ambiance et de la musique zen des lieux, on prend soin de votre scalp avec des produits naturels, et il se pourrait même qu’on pique un petit somme sur le transat en osier de la salle de pose !

Pour en savoir plus : https://www.broceliande.eu/