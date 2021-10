Les coups de cœur d’À la conquête de l’Est #2

La clé du Bastion, c’est l’escape game de Belfort, nos salles préférées. À chaque fois, on est scotchées par l’ingéniosité et l’esprit machiavélique des maîtres de jeux. Chaque salle nous en fait voir de toutes les couleurs et nos méninges sont mises à rudes épreuves. Leur dernière salle, 1916, nous emmène dans un pan de l’histoire belfortaine méconnue, à l’heure où Belfort était encerclé par les Allemands. À vous de résoudre énigmes et casse-tête pour sauver la ville ! On a adoré ce moment où on joue tout autant qu’on apprend sur la ville.

> https://www.lacledubastion.com/