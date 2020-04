Les acteurs de l’hydrogène face aux enjeux d’une filière régionale

Chaque entreprise a aussi ses propres enjeux et ses besoins de retombées. Au fur et à mesure, le club doit donc amener à travailler ensemble et à stimuler les synergies pour créer une filière entre les acteurs. Pour créer des passerelles. « On va se spécialiser en fonction de son territoire », insiste Bruno Jamet, pour souligner les enjeux de cette feuille de route. Certains territoires seront par exemple spécialisé sur le stockage de l’hydrogène. D’autres, peut-être, plus sur la pile à combustible. Concernant le stockage, le nord Franche-Comté peut s’appuyer sur Faurecia à Bavans, qui va accueillir le centre de recherche et développement sur les réservoirs de l’industriel, et sur l’institut national stockage d’hydrogène (Isthy), un banc de tests qui doit permettre de qualifier et de certifier les réservoirs. « Tout le monde veut une fabrication de piles à combustible ou d’un réservoir. Mais ce qui fait que les acteurs économiques d’un territoire se rassemblent, c’est qu’ils voient un intérêt de produire », remarque Bruno Jamet, pour noter l’importance de cibler les stratégies et les filières sur lesquelles s’engagent le territoire.

L’enjeu consiste à identifier cet intérêt commun et le marché captif qui permettra de le lancer. Par exemple, pourquoi évoque-t-on un travail sur les compresseurs ? Parce que cette technologie nécessite des pièces mécaniques, donc des forges ou des fonderies, mais aussi des connaissances en mécanique des fluides. « On a tous ces acteurs dans le territoire, avec les sous-traitants de General Electric », illustre Bruno Jamet.

« L’hydrogène génère beaucoup d’attente, poursuit-il, avant de conclure : Mais il faut trouver la bonne solution au bon endroit. » C’est la mission de Club H2 BFC, animé par le pôle Véhicule du futur : trouver ces solutions et créer une rupture technologique qui permettra à la région de conserver son avance sur cette technologie.