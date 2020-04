L’équilibre économique des Eurockéennes en chiffres

En 2019, 49,2 % des recettes du festival proviennent de la billetterie ; 54 % des billets sont des forfaits 2, 3 ou 4 jours et le prix moyen d’un billet moyen s’élève à 44,8 euros. 15,2 % des recettes sont générées par les recettes sur le site du festival, c’est-à-dire, notamment, la vente du merchandising et des bars. Les festivaliers participent donc à hauteur de 64,4 % des recettes du festival. Près des deux tiers du budget de l’évènement ! L’économie du festival repose en grande partie sur l’organisation-même de l’évènement, les ressources publiques (lire ci-dessous) étant limitées. Les mécènes et les sponsors apportent de leurs côtés 24,1 % des recettes. Soit un quart du budget.