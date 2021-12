L’emploi intérimaire en grande peine dans le nord Franche-Comté

Éric Oternaud et Patrick Tuphé s’accordent sur un point : si d’un côté, certaines entreprises ne recrutent plus due à la baisse d’activité, les autres peinent à recruter. « C’est une donnée non négligeable », souligne Patrick Tuphé. « La pandémie a eu de gros effets sur le moral des gens. Le fait qu’ils soient restés à la maison, dans leurs familles, beaucoup ont repensé la manière dont ils voulaient vivre. Et depuis, on peine à trouver des personnes qui souhaitent travailler, en passant par l’intérim, mais pas que. » Une analyse que partagent plusieurs de ses confrères dans des agences intérim, sollicitées par téléphone, mais peu promptes à s’étendre sur le sujet de la dynamique intérimaire.

« C’est un souci sociétal », pointent les deux spécialistes. L’emploi intérimaire rime pour beaucoup avec « précarité », selon Patrick Tuphé. Un facteur qui aggrave l’effet de démotivation rencontré depuis le début de la crise sanitaire.