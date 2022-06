Législatives : tirs de barrage sur le front républicain

Gérald Loridat, candidat Nupes éliminé pour 40 voix dans la 1re circonscription (lire notre article), a été choqué par cette posture de défiance de la majorité présidentielle ou de candidats de droite. Cette comparaison « me révolte », tance pour sa part Mathilde Regnaud, suppléante de Florian Chauche dans la 2nde circonscription. « On appelle à ce qu’aucune voix n’aille au Rassemblement national », ajoute, sans ambiguïté, Gérald Loridat, lorsque Le Trois l’interroge sur une éventuelle consigne de vote. Il dit comprendre qu’on décide « de voter blanc » entre le candidat Les Républicains et celui du Rassemblement national, dans la première circonscription. Mais il ajoute : « [Entre les deux], je fais une nuance, même si je suis en complet désaccord avec monsieur Boucard. » Mathilde Regnaud de rappeler : « Il y a 15 ans, l’extrême gauche, aux yeux de tout le monde, c’était Lutte ouvrière et le NPA. En 2017, la droite disait déjà que c’était la France insoumise. Aujourd’hui, on met les écolos et les socialistes, alors que notre programme va moins loin que celui de 1981. » Puis de railler : « Les Macronistes devraient faire attention. Dans 5 ans, ils seront extrémistes. » L’élue d’opposition a aussi été très surprise du traitement médiatique réservé à son parti sur ce front républicain, ayant le sentiment de devoir donner plus de garanties, alors que les autres forces politiques ne défendaient pourtant pas clairement ce front républicain les concernant.

Cette forte défiance à l’encontre de la Nupes n’a pas été reprise par toutes les forces politiques. Baptiste Petitjean, candidat chevènementiste de la seconde circonscription, rattaché à la majorité présidentielle, éliminé également le soir du 1er tour, avait un propos moins tranché. « Pas une voix au RN », déclarait-il, dimanche. Il invitait à voter en faveur de Florian Chauche, tout en estimant que c’étaient « 5 années difficiles » qui attendaient les Belfortains. GRS a formulé son idée en glissant que son soutien n’était pas « un chèque en blanc », mais a reconnu que la victoire de Florian Chauche « renforcerait le camp du progrès ». Baptiste Petitjean précisait qu’il surveillerait de près les positions de celui qui pourrait être élu député le dimanche 19 juin sur les questions énergétiques et notamment nucléaires. Des positions qui pourraient être « désastreuse[s] pour Belfort et pour le climat », valide GRS.

Bruno Kern (LREM), dont l’investiture a été refusée pour ce scrutin en faveur de Baptiste Petitjean, appelle « les électeurs qui se reconnaissent dans la majorité présidentielle à voter contre le Rassemblement national dans toutes les communes ». Sur la première, il appelle clairement à voter Ian Boucard, « malgré [les] réserves » car il est « devenu le candidat du rassemblement des républicains sincères ». Et sur la seconde circonscription, « nous attendons du candidat de la Nupes, encore peu connu, qu’il donne publiquement des assurances sur son attachement aux valeurs républicaines auxquelles la France insoumise, dont il est membre, porte trop souvent atteinte ». Il liste les sujets que sont la police, l’Europe, l’Ukraine. Et d’ajouter : « Nul doute que, rassurés sur le positionnement personnel de monsieur Florian Chauche, ils pourront aller jusqu’à voter pour lui. » Une position plus louvoyante.

Cette posture s’apparente plus à celle formulée par la porte-parole du Gouvernement, Olivia Grégoire, qui a remis les choses (en partie) en place ce lundi sur RTL, après le tollé suscité par les réactions de dimanche. Elle a redit : « Pas une seule voix pour le Rassemblement national » dans les 58 duels Nupes-RN (tweet ci-dessous). Elle a aussi évoqué « les 50 nuances de Nupes ». Elle admet une posture au cas par cas, vis-à-vis des « candidats qui ont des positions anti-républicaines ».