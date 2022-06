Législatives : portrait des 5 circonscriptions du nord Franche-Comté

En 2017, l’abstention avait atteint 51,3 % au 1er tour et 57,36 % au 2nd tour. Dans la 2nde circonscription de Haute-Saône, l’abstention était respectivement de 47,57 % puis de 51,60 %. Dans la 1re circonscription du Territoire de Belfort, l’abstention avait atteint 50,26 % et 55,75 %. Dans la 2nde, elle était de 50,43 % et de 55,85 %. Dans la 3e du Doubs, l’abstention était de 50,61 % puis de 55,98 %, et de 52,76 au premier tour dans la 4e circonscription et de 57,31 %. L’abstention a été la plus élevée dans cette dernière circonscription.