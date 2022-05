Législatives : les candidats de la coalition de gauche connus dans le Territoire de Belfort

« Les électeurs ont une forte attente et beaucoup d’impatience », confie Florian Chauche, chef de file LFI dans le Territoire de Belfort et conseil municipal En commun pour Belfort. « Ils ont besoin de gens qui les représentent plus, qui sont comme eux et c’est tout le défi », complète Mathilde Regnaud, sa suppléante, elle aussi conseillère municipale En commun pour Belfort. Ils misent beaucoup là-dessus. Florian Chauche est fonctionnaire territorial, Gérald Loridat ancien instituteur et plus tôt encore, ancien ouvrier. Leurs suppléantes sont toutes deux dans l’éducation. Juliette Hamard est professeure des écoles, tandis que Mathilde Regnaud est professeure dans un collège.

« Nous envoyons des candidats nouveaux, qui n’ont pas le même profil que d’habitude mais qui ressemblent aux électeurs. Nous sommes des gens lambdas et nos deux candidats sont des personnalités récentes dans le paysage politique. C’est ce dont nous avons besoin dans les Assemblées », expose Mathilde Regnaud.

Tous désignent un moment historique et unique. Rassembleur. À la crainte d’une dissolution de l’union après les élections, ils répondent : « Nous avons un vrai programme avec la nouvelle union. Et c’est là toute la différence.» Une différence qui doit répondre au caractère « d’urgence », que dénonce Gerald Loridat. « Urgence pour les retraites, pour le blocage des prix, pour le climat, l’éducation », ponctue-t-il. Des problématiques que partagent les acteurs politiques du PCF, d’EELV et de Génération.s. René Schmitt, au nom d’EELV expose : « Le blocage des prix, l’engagement pour le climat, tout ça, ce sont de véritables mesures sur lesquelles nous nous rassemblons ». Des propos tenus également par Muriel Ternant et Bertrand Chevalier, du PCF. « Chacun a son pôle particulier et cela nous rend complémentaires », analyse Gérald Loridat.

« Aujourd’hui, nous devons nous battre pour une cohabitation », argue Mathilde Regnaud. Et celle-ci passe, dans le Territoire de Belfort, par une reconquête des abstentionnistes, une re-motivation de ceux qui ont voté pour Mélenchon au 1er tour des présidentielles, mais aussi, par une tentative de rallier les électeurs de Marine Le Pen qui « sont fâchés mais pas fachos », explique Florian Chauche. Il complète : « On veut chercher les électeurs des villages ruraux.» Pour autant, ils ne sont pas niais. Gérald Loridat parle d’un « gros boulot à accomplir » en moins de cinq semaines. « On sera tous les jours quelque part. Ce sera 5 semaines où nous nous mettrons dans le rouge pour une politique plus verte », s’exclame-t-il, amusé et motivé.