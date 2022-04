Législatives : ce que les résultats de 2017 posent comme questions en 2022

Comment se qualifie-t-on pour le second tour ? C’est une question d’importance aux élections législatives. Tous les candidats recueillant 12,5 % des suffrages des inscrits – et non des suffrages exprimés – se maintiennent au second tour. De fait, plus l’abstention est élevée, plus le seuil de maintien au second tour est élevé. En 2017, ni Michel Zumkeller (UDI) dans la 2nde circonscription ni Ian Boucard (LR) dans la 1re circonscription qui terminent 2e ne recueillent 12,5 % des inscrits. Le premier nommé enregistre 11,34 % des inscrits et 5 386 voix et le second, 11,47 % des inscrits avec 5 493 voix. Ils ont été repêchés car ils ont fini en 2e position et que le premier n’a pas dépassé le seuil de 50 % des suffrages exprimés permettant de gagner dès le 1er tour.

Dans ce contexte, les triangulaires sont particulièrement rares. Comme le rappelait Europe 1 en 2017, on a comptabilisé 1 triangulaire en 2017 (sur 577 circonscriptions), 34 en 2012, 1 en 2007, 10 en 2002, 79 en 1997 et 15 en 1993. En 2017, la participation s’est élevée à 44,25 % dans la 1re circonscription, au 1er tour de l’élection législative, et à 49,57 % dans la 2nde circonscription. À la présidentielle, quelques semaines avant, la participation était de 77,29 % dans le Territoire de Belfort au 1er tour. Cette année, elle était légèrement inférieure. Ces éléments posent un constat : la probabilité d’une triangulaire est extrêmement faible. Il n’y a donc que deux places à prendre. Et l’inconnue se situe surtout sur la place de deuxième. Au regard de 2017, le ticket d’accès au second tour se situe environ à 5 500 voix.