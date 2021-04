L’école de la 2e Chance crée une formation aux métiers de la santé et du soin

Ce parcours permet de « sécuriser » les recrutements observe Anne-Laure Thery, alors que ces métiers sont souvent touchés par le turn-over. Avant d’intégrer l’univers professionnel, les stagiaires ont déjà pu découvrir les réalités du métier. « Cela permet d’avoir des professionnels de santé bien dans leur métier », observe Alexandra Robert-Coffre. « Nous sommes une passerelle entre ces structures et les jeunes », embraie Anne-Laure Thery. « On évite les échecs », valide Philippe Weber, directeur général de Domicile 90, l’un des partenaires du parcours. Ce qui est important pour l’employé, l’employeur, et dans son secteur d’activité, le domicile, les familles où les personnes interviennent et qui peuvent aussi subir les désagréments d’un fort turn-over. Le recrutement, « c’est la galère », confirme Thierry Lavocat, cadre de santé à l’Ehpad Saint-Joseph de Giromagny et parrain de cette première promotion. Il apprécie cette démarche où l’on « oriente les personnes vers les bons choix pour voir si le projet professionnel correspond ». « La réalité, ce n’est jamais la même chose », ajoute-t-il.

« L’E2C est un instrument merveilleux pour remobiliser », approuve Philippe Weber, particulièrement concerné par ces problématiques de recrutement. Il faut « diversifier » les méthodes pour élargir le spectre de recrutement. Même si le directeur de domicile 90 estime que l’attractivité de ces métiers ne passera que par des mesures nationales fortes, liées à la reconnaissance et à la revalorisation salariale. Si la crise a réveillé des vocations, elle a aussi pesé sur les personnes en poste. On observe de nombreux départs confirme Thierry Lavocat.

Ce parcours spécifique a été lancé cette année. Il pourrait, si le besoin s’en fait ressentir, être renouvelé dans les années qui viennent. Ce type de parcours pourrait aussi être imaginé dans les secteurs de la logistique ou de l’hydrogène, imagine déjà Alexandra Robert-Coffre. « Il faut faire comprendre aux entreprises locales : servez-vous de l’E2C comme d’un outil de recrutement. » Si les jeunes correspondent, « on peut faire du sur-mesure », conclut-elle.