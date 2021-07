Le Terrifortain Thierry Burkhard, un opérationnel à la tête des armées françaises

Actuel patron de l’armée de Terre, le légionnaire Thierry Burkhard, désigné nouveau chef d’état-major des armées françaises (CEMA), est un général respecté à l’épaisse expérience opérationnelle, dont la vision stratégique est tournée vers les conflits de demain, qu’il prédit plus durs et plus complexes. Le général Burkhard, qui fêtera ses 57 ans le 30 juillet, prendra quelques jours auparavant le relais du général François Lecointre. Ce dernier tire sa révérence après quatre ans à la tête des armées, une période marquée notamment par la remontée en puissance du budget de la défense, consécutive à de longues années de disette.

Dans l’immédiat, le nouveau « CEMA » aura pour délicate mission de superviser la réduction annoncée de la présence militaire française au Sahel, après plus de huit ans d’engagement massif. Cette réarticulation se traduira par le resserrement d’un dispositif qui mobilise aujourd’hui plus de 5000 hommes, la fermeture de bases dans le nord-Mali et un accompagnement renforcé des armées

locales à l’aide de renforts européens. Thierry Burkhard devra aussi orchestrer un virage stratégique majeur, à l’heure où la conflictualité change de visage à grande vitesse. « Ça fait plus de dix ans que l’armée s’est concentrée sur la menace du moment qu’était le terrorisme militarisé« , or elle « doit changer d’échelle et se préparer à des conflits plus durs, de haute intensité », alors que s’accélère la compétition stratégique sur la scène mondiale, expliquait-il en novembre dernier à l’AFP.

Un changement de paradigme qui impose d’adapter la préparation opérationnelle des soldats, d’investir dans les nouveaux champs d’affrontements – espace, cyber, fonds marins, réseaux sociaux – et de poursuivre la modernisation des matériels. Les armées devront en particulier « penser l’intégration des robots et de l’intelligence artificielle dans l’espace de bataille » à l’horizon 2040, notait récemment celui qui assumait jusqu’à présent les fonctions de chef d’état-major de l’armée de Terre.

Le général Burkhard « devra consolider une réflexion sur la vision des armées dans la future revue stratégique qui suivra inévitablement l’élection présidentielle de 2022, analyser la conflictualité à dix ou vingt ans et anticiper le modèle d’armée qui en découle », soulignait début juin à l’AFP le général Lecointre.