Le siège de « l’Onu du vin » s’installe à Dijon

« C’est une journée historique », s’est félicité le président de l’OIV, l’Italien Luigi Moio, peu après avoir fait applaudir la décision prise en assemblée générale extraordinaire à laquelle ont participé 44 des 48 adhérents. L’hôtel d’Esterno, édifice du XVIIe siècle du centre-ville dijonnais choisi pour le nouveau siège, « remplit pleinement les objectifs de notre organisation: il est fonctionnel et il est aux portes de la Cité de la gastronomie et du vin », qui doit ouvrir l’an prochain à Dijon, a souligné le président.

Moio a également insisté sur les « synergies » possibles entre l’OIV, qui regroupe un réseau de quelque 1 000 experts du vin et de la vigne, et les différents organismes similaires à Dijon, comme la Chaire Unesco « Culture et traditions du vin » et l’Institut universitaire de la vigne et du vin. « L’ADN international de Dijon est déjà très présent », a abondé le secrétaire d’État au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne, rappelant que la candidature de Dijon, concurrencée par Bordeaux et Reims, avait « très vite eu une grande adhésion » au sein de l’OIV.