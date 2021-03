Le Moloco, candidat à l’organisation de concerts test

« C’est un triste anniversaire. » Dès le début, la lettre des membres du conseil d’administration du Moloco replace le décor. La salle est fermée depuis un an. « Malgré un contexte particulièrement difficile, le Moloco n’a pas ménagé́ ses efforts ces douze derniers mois pour s’adapter aux contraintes de cette crise sanitaire, en proposant de nombreux évènements en ligne ou hors les murs quand ce fut possible, en multipliant les actions culturelles en milieu scolaire et en accueillant des artistes professionnels en résidence », rappelle la salle de musique actuelle. Depuis l’automne, les lieux culturels sont fermés, sans perspectives pour l’avenir.