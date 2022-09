Notre mission flash doit permettre de réfléchir à de nouvelles pistes pour améliorer notre système de sécurité civile, dont on a vu qu’il marche mais qu’il est à bout de souffle. Il a été poussé dans ses retranchements. Jusqu’à présent, on mobilisait les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels du Nord pour les envoyer dans le Sud faire face aux épisodes de sécheresse et d’incendies. Aujourd’hui, vous avez une multiplicité d’incendies – Gironde, Jura, Bretagne… Comment faire face aux méga-feux tout en préservant aussi, dans chaque département, les capacités de lutte contre les incendies ?