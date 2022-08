Belfort : les présidents de Départements demandent un fonds d’aide à l’investissement

« Les Départements sont au bord de la rupture », alarme François Sauvadet, président des Départements de France et du conseil départemental de Côte d’Or. Il était présent ce vendredi au restaurant de la Citadelle aux côtés de Florian Bouquet, président du Département du Territoire de Belfort et Nicolas Lacroix, président du conseil départemental de Haute-Marne et du groupe « Droite, Centre et Indépendants ». Mais aussi aux côtés d’autres présidents de Département du même groupe à l’occasion du séminaire de rentrée.

Tous se sont réunis à Belfort durant deux jours pour débattre sur des sujets d’actualité concernant les départements français. Et leur constat se noue à l’actualité du moment : ils réclament des moyens pour faire face à la sécheresse, aux feux, à l’inflation.

L’actualité sécheresse et incendie des derniers mois était au cœur des débats. En effet, ce sont les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) qui gèrent les incendies. « Le SDIS, c’est le poids des collectivités », définit Florian Bouquet qui pointe les « incuries de l’Etat ». Nicolas Lacroix, son homologue, complète que la responsabilité du SDIS n’est « pas assez compensée par l’Etat ». « Nous sommes constamment en finance tendue.» Et encore plus après les feux ravageurs qui ont eu lieu cet été.