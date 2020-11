Le marché automobile chute de 10 % en octobre, Peugeot résiste

Le marché automobile français, toujours affecté par la pandémie, a reculé en octobre de 9,49% sur un an, avec 171 049 immatriculations de voitures particulières neuves, ont annoncé dimanche les constructeurs. Après un très bon mois d’octobre en 2019, le groupe Renault affiche une baisse de 9,69% en 2020 avec 42 634 véhicules, touché notamment par un net recul de Dacia (-23,30%), d’après les chiffres publiés par le Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA).

PSA résiste mieux, avec -2,78% et 60 430 véhicules, le net recul de Citroën étant compensé par des bons scores de Peugeot et d’Opel. Les groupes français se sont mieux comportés que les groupes étrangers, qui reculent de 14,62% en moyenne. Le groupe Volkswagen, premier importateur dans l’Hexagone, se replie notamment de 8,23% après un très bel automne 2019. BMW de 23,09% et Toyota de 31,78%.