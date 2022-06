Le Fimu ira dormir chez vous

Wooden Shapes est un jeune groupe de musique canadien composé de six étudiants du conservatoire de Trois‑Rivières (Québec), qui se décrivent avant tout comme des « amis de lycée » : David, Étienne, François, Julien, Maggy et William, tous âgés de 20 à 25 ans. Caractéristique originale de leur formation, il s’agit d’un sextet à cordes (violons, altos, violoncelles, contrebasse). L’absence de percutions les pousse à « explorer » les limites du son pour montrer, disent‑ils, qu’il est possible de jouer sur les sonorités, au‑delà de ce qu’on pourrait attendre de ces instruments. Wooden Shapes tire son influence de la musique classique et du rock, en s’inspirant d’artistes comme Queen ou Supertramp. « On fait toujours nos propres arrangements, explique William, souvent à partir de musique de film, ou bien on compose directement. » Cette année, Wooden Shapes sera présent jusqu’à dimanche sur les planches du Fimu. Pour les découvrir, rendez‑vous ce vendredi à 21 h 15 à la salle des fêtes, samedi à 16 h 15 sur la scène République ou dimanche à 17 h 30 à l’auditorium Atria.