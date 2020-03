« Le développement à l’international passe par la maîtrise des codes culturels »

Le problème numéro 1, pour l’instant, est plutôt le fait que nombre d’entreprises françaises qui pourraient se développer à l’international ne le font pas : elles sont près de deux fois moins nombreuses que leurs homologues italiennes, et trois fois moins nombreuses que les allemandes. Une fois le pas franchi, c’est-à-dire après avoir formulé une stratégie claire en la matière, la question des différences culturelles ne doit pas être négligée. L’Inalco est spécialisé dans les cultures non occidentales, mais en dépit de la mondialisation et de plus de cinquante ans de construction européenne, les différences culturelles restent prégnantes entre la France et la Belgique, avec pourtant un fonds linguistique commun ! Les entreprises qui l’ont bien compris ne cherchent pas à tout intégrer de cultures dont la richesse n’a rien à envier à la nôtre, mais travaillent à identifier les points clés sur lesquels il faut se concentrer pour éviter les erreurs les plus fâcheuses : les règles de politesse dans la conduite des discussions, les rapports d’âge et de genre, la place du religieux, les références géopolitiques, etc.