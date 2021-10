L’automobile cale au 3e trimestre, à cause de la pénurie de semi-conducteurs

Au niveau mondial, dans toute l’industrie, les pénuries pourraient empêcher la production de 7,7 millions de véhicules dans le monde en 2021, selon le cabinet AlixPartners, pour un manque à gagner de 180 milliards d’euros. « Cette baisse est largement menée par l’Europe », précisait mi-octobre le cabinet IHS Markit. La Chine, premier producteur mondial d’automobiles, « donne l’impression d’avoir atteint le creux de la vague, ce qui donne de l’espoir aux optimistes ».

Chez General Motors, le chiffre d’affaires a atteint 26,78 milliards de dollars au troisième trimestre, soit bien moins que les 35,46 milliards sur la même période en 2020. Le directeur financier de Ford a toutefois souligné mercredi que la disponibilité des semi-conducteurs resterait probablement limitée en 2022, voire en 2023. « C’est très mouvant (…). On fait tout ce qu’on peut pour mettre la main sur autant de puces que possible », a remarqué John Lawler. Chez Renault, selon la directrice financière Clotilde Delbos, le mois de novembre sera critique, puis la situation devrait rester « tendue sur le premier semestre » prochain et « un peu moins fin 2022 ».

Les équipementiers comme Bosch, Michelin ou Plastic Omnium ont aussi vu leur chiffre d’affaires ralentir : les difficultés logistiques les touchent directement, mais ils sont aussi victimes de leurs clients, les constructeurs, qui temporisent. Seul Tesla est parvenu à augmenter ses livraisons au troisième trimestre et a dégagé au passage des bénéfices record. Dopé par une commande de 100 000 voitures pour le loueur Hertz, le groupe est entré lundi dans le club très sélect des entreprises valant plus de 1 000 milliards de dollars en Bourse. Ford, comme GM, ont réitéré mercredi leur ambition de devenir des groupes s’éloignant progressivement de la construction de véhicules à moteurs thermiques pour se concentrer sur les voitures électriques, autonomes et les services associés. Et de ressembler un peu plus à Tesla.