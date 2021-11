L’aire urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle fortement exposée aux particules fines

« Une mauvaise qualité de l’air influe aussi directement sur la croissance des enfants et des adolescents », pointe l’Insee. Et pourtant, un enfant de moins de 19 ans sur quatre réside dans les zones les plus exposées aux particules fines. Soit une proportion identique à celle de l’ensemble de la population. Sur les 612 000 enfants et adolescents de la région, ce sont 168 300 d’entre eux qui sont concernés. « Sur les 490 000 élèves hors apprentis, 161 700 effectuent leur scolarité dans une zone plus exposée en particules. Cela concerne un tiers des élèves », relève le communiqué. Cette part est de 26 % pour les élèves en école primaire. Et atteint 43% pour les lycéens.

« Ceci s’explique par l’implantation des lycées dans les zones urbaines les plus densément peuplées », argue le rapport. Les communautés d’agglomérations du Pays de Montbéliard Agglomération, du Grand Besançon, du Grand Chalon et du Grand Belfort sont fortement touchées. Plus de 20 000 écoliers, collégiens et lycéens sont concernés.