L’académie de sabres laser met des étoiles dans les yeux de la Necronomi’com

Elle s’avance sur la scène, le visage grave. Lui, brandi son sabre. Le bleu contre le rouge. Le jedi contre la Sith . Elle saute et lui assigne un coup à la gorge. Lui, esquive ses attaques en se protégeant avec son arme. Les coups sont vifs, précis. Les sabres virevoltent et s’entrechoquent dans un bruit sourd. Il revient à la charge : pas de pitié pour le côté obscur. Il la prend par surprise, elle perd l’équilibre et s’effondre sur la scène. Victorieux, il reste stoïque. Puis, la musique, aux notes épiques, s’arrête et le public applaudis. Sur scène, les masques tombent. Les deux adversaires saluent, main dans la main. Pas de victime aujourd’hui, tout n’était que chorégraphie.

Cette démonstration, l’académie de sabres laser l’a préparée depuis des mois. Charlotte, une des membres est « tombée dans le côté obscure » depuis enfant. Ancienne pratiquante d’escrime et grande fan de l’univers de George Lucas, elle s’est tournée vers le sabre laser en 2019. « On se retrouve trois fois par semaine pour s’entraîner » précise Thibault, un des 15 membres de l’association. Chorégraphie, technique de combats, parade : ici chacun avance à son rythme. Il n’y a pas de professeurs enseignants ; les plus expérimentés enseignent aux débutants. « On te fournit un sabre, tu combats comme tu as envie, tu es libre de choisir ta personnalité » résume Charlotte. Seule règle ici : se mettre d’un côté de la force.