La zéro artificialisation nette, prochain sujet de discorde dans le nord Franche-Comté

Le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté est à la manœuvre sur ce dossier, car tout part d’un document régional, le Sraddet, le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire. Tous les documents locaux, comme les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent s’intégrer à cette vision régionale. C’est également le conseil régional qui définit le périmètre d’analyse de cette artificialisation. Il a retenu le pôle métropolitain nord Franche-Comté. Mécaniquement, cela implique que toutes les intercommunalités du nord Franche-Comté doivent se mettre d’accord pour choisir ce qui sera artificialisé ou non, afin de réduire la vitesse, d’ici 2030.

Le conseil régional a mis en place un système de pondération dans le calcul de la baisse du rythme d’artificialisation, en fonction du caractère rural ou de la dynamique démographique, pour limiter les doubles peines ; paradoxalement, ce ralentissement de l’artificialisation avantageait les territoires qui avaient beaucoup artificialisé lors de la dernière décennie et ceux ayant connu une poussée démographique. « On a voulu corriger cela », défend Éric Oternaud.

Le taux d’effort de la baisse, dans la région, sera compris entre 42 et 58 % selon les territoires. Le nord Franche-Comté a un taux d’effort de 49,3 %. Et entre 2021 et 2031, il pourra consommé, selon les dernières informations, 403 ha d’espace naturels, agricoles ou forestiers, contre 795 ha, enregistrés entre 2011 et 2020, dans le nord Franche-Comté. Il faudra donc se mettre d’accord. « Il faut gérer de manière prospective, insiste le conseiller régional, car le foncier devient rare » Puis d’ajouter : « On ralentie la consommation, on s’habitue à la sobriété. »

Le conseiller régional invite notamment à densifier et à faire du logement collectif et à mener un travail autour des friches ; l’agence économique régionale mène un recensement de ces espaces. Dans le nord Franche-Comté, selon un courrier interne de la région consulté par Le Trois, on estime le potentiel de friches et de dents creuses à 635 ha, près du double du « droit » à artificialiser.