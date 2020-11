La Rosemontoise : « Travailler les uns à côté des autres pour un même projet », promet la fondation Pompidou

7 avril. 7 novembre. 7 mois d’administration provisoire. Une crise sanitaire. Plus de 30 victimes. Une période d’incertitudes. De doutes. Et une profonde crise de gouvernance au sein de l’association Servir. Cette dernière gérait l’Ehpad La Rosemontoise jusqu’à ce que les tutelles, le conseil départemental du Territoire de Belfort et l’agence régionale de santé (ARS), place l’établissement sous administration provisoire au début du printemps. Au début de l’automne, un nouvel acteur s’est immiscé dans la danse, le groupe au 12 000 employés Doctegestio. L’association Servir s’est adossée à ce groupe qui œuvre dans le médico-social, la santé, l’hôtellerie, le tourisme social et l’immobilier. Il voulait reprendre la gestion.

Dès ce 7 novembre, c’est une autre page qui s’écrit. Le Département et l’ARS ont retiré la gestion de l’Ehpad à Servir. Ils l’ont confiée au pôle gérontologique Claude-Pompidou. Avec une feuille de route ; les déficiences reprochées à l’association Servir et relevées dans l’arrêté de cessation d’activités doivent être gommées. On note notamment « la non adaptation des locaux impactant la prise en charge des usagers, les soins et pouvant mettre en danger les résidents ». On cite la problématique de légionnelle, persistante dans plusieurs bâtiments. « 3 baignoires de balnéothérapie sont inutilisées à cause de ce problème et les résidents sont douchés avec un flexible sans pommeau, cette technique n’étant pas respectueuse de la dignité des personnes accueillies », peut-on notamment lire dans l’arrêté. On cite des problème d’absentéisme, d’organisation, de gouvernance. Robert Creel, directeur général du pôle gérontologique Claude-Pompidou, qui a été administrateur provisoire de La Rosemontoise pendant deux mois, a convoqué l’image du « bateau ivre », pour qualifier le fonctionnement de l’établissement. À la dérive. Sans capitaine.