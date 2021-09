La Recyclerie des Forges se lance le défi de réduire le tonnage des déchets dans le pays de Montbéliard

« Aujourd’hui, on estime à plus de 45 000 le nombre de vélos inutilisés ou qui dorment dans des caves dans le Nord Franche-Comté », estime Pascal Lainé. « La plupart de ces vélos finissent dans les déchetteries de l’agglomération », raconte-t-il. Il poursuit : « Le but de nos opérations, c’est de réduire le tonnage des déchets de l’agglomération du pays de Montbéliard grâce aux actions de la recyclerie ». Une coopération entre les déchetteries de l’agglomération et la recyclerie s’est mise en place. La recyclerie récupère désormais l’ensemble des vélos et trottinettes déposés pour les remettre en état. Dès samedi 18 septembre, il sera aussi possible de déposer son vélo, épave ou simplement encombrant, au sein des locaux. L’équipe a déjà investi dans un fourgon pour venir récupérer les vélos chez les particuliers sur demande.

A terme, l’atelier vélo de la Recyclerie pourrait récupérer 1 600 vélos par an. Mais le projet ne s’arrête pas qu’aux vélos. Quelques dizaines de mètres derrière les locaux de l’atelier, un autre local est en cours d’achat par l’Ensemblier Défi. Il s’agit d’une partie de la friche industrielle des Forges, un bâtiment industriel de 1 000 m² qui servira d’atelier pour la récupération et la revente d’autres objets. « Livres, petit électroménager, petit mobilier… A terme, le but sera de redonner une deuxième vie à tous les objets possibles pour éviter qu’ils ne deviennent des déchets pour l’agglomération. La partie vélo est la première brique », explique Pascal Lainé. Une grande balance a déjà été installée à l’arrière des locaux pour estimer le tonnage d’objets recyclés. Le projet vélo n’est qu’une pierre de l’édifice qui est en train de se construire en collaboration avec l’Ensemblier DéFI, mais aussi grâce aux aides de la région et de l’Etat qui a financé pour moitié le projet dans le cadre du plan de relance. Pour découvrir ce nouveau concept, la Recyclerie des Forges organise des portes ouvertes samedi 18 septembre. C’est le lancement de la collecte pour ceux qui voudraient déposer un vélo. « On a l’ambition de devenir une nouvelle maison du vélo dans le Pays de Montbéliard. Un tiers lieu de la promotion des mobilités douces », ambitionne Pascal Lainé.