 « La pratique de la franc-maçonnerie permet de se sentir plus utile à la société »

La franc-maçonnerie du DROIT HUMAIN se porte plutôt bien, en France comme dans le reste du monde, car elle semble en phase avec les aspirations de plus en plus de citoyens en recherche de sens. Nos effectifs ont peu évolué malgré la Covid qui a éloigné nos membres de nos temples et cérémonies. Mais le retour à la normale n’en a été que plus chaleureux et enthousiaste. Je note par ailleurs que la pandémie qui a sévi ces dernières années et les nouveaux troubles géopolitiques de ces derniers mois ont provoqué un retour sur soi et un questionnement encore plus vif sur notre modèle sociétal. Bon nombre de nouveaux candidats viennent alors « frapper à la porte » de nos temples. Nous restons alors ouverts à tout candidat « libre et de bonnes mœurs » selon notre formule consacrée et sommes toujours heureux d’élargir notre chaîne fraternelle de nouveaux membres.