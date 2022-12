La pive, cette monnaie locale qui se développe dans le Territoire de Belfort

Un euro. Une pive. Pas de complications ou de possible spéculation. Il existe aujourd’hui des billets de 1,2,5,10 et 20 pives. En tout, ce sont aujourd’hui 120 000 pives en circulation. Et un millier de personnes qui l’utilisent pour le moment dans les 300 commerces qui l’acceptent.

« On peut dire que nous sommes dans ses vraies premières années. Après son impression, les années Covid et le fait d’avoir été incité à ne plus utiliser de billet a tout fait retomber », explique Émilie Chambrelent. Depuis un an, une reprise marquée se dessine. Et elle s’accompagne d’une nouveauté pour étoffer l’offre : une application mobile. L’app’Pive permet désormais à tous les utilisateurs de transformer leurs euros en pives et de payer en pive via leur téléphone portable, en sélectionnant dans la liste le commerçant qu’il souhaite régler.

Jusqu’à aujourd’hui, pour utiliser des pives, il fallait se rendre dans un comptoir d’échanges, muni d’espèces ou d’un chèque, pour convertir les euros en pives. Avec pour seule condition : adhérer à l’association. Cela sera toujours possible de cette manière. Mais pour ceux qui préfèrent, l’application permettra de changer ses euros en pives directement depuis un téléphone. Cela sera aussi plus simple pour générer des échanges entre professionnels, qui se font souvent via des sommes plus importantes.

Sur l’application, il leur sera aussi possible d’envoyer de l’argent aux autres usagers de la pive. Et de géolocaliser les commerçants et structures qui acceptent la pive. Dans le Territoire de Belfort, ils sont déjà une trentaine.