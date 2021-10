La France se rêve en championne de la voiture « propre » et de l’avion bas carbone

Que s’est-il passé? La France a subi une « perte d’attractivité du territoire national », due notamment au « coût du travail ainsi qu’à la fiscalité sur la production et les sociétés », selon la même source. Comme un symbole, les modèles les plus vendus en France sont produits à l’étranger: la Renault Clio sort d’usines turque ou slovène et la Peugeot 208 d’installations slovaque et marocaine.

Les groupes Renault et Stellantis, alliance de Peugeot-Citroën et de Fiat, ont conservé en France la production de voitures plus haut de gamme, mais celles-ci se vendent assez mal. « Nous ne referons jamais en France du moyen et haut de gamme en classique », à motorisation non électrifiée, a jugé le chef de l’Etat. L’usine de Douai tourne ainsi sous ses capacités, avec la production des Renault Espace, Talisman et Scénic, et avant l’arrivée des Mégane et R5 électriques. Exception: l’usine historique de Sochaux (Doubs) de Peugeot, d’où sortent les SUV à succès 3008 et 5008.

Deux millions de voitures électriques et hybrides en 2030 permettraient, selon M. Macron, de « préserver les parts de marché au niveau européen », alors que ces motorisations séduisent de plus en plus d’acheteurs, parallèlement à la chute des ventes de diesel. Les électriques pures et hybrides (essence-électricité), rechargeables ou non sur secteur, ont représenté 22,4% des immatriculations en 2020, contre 4,3% en 2017, selon l’Association des constructeurs automobiles européens (ACEA).